Στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα του Σαββάτου από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και όπως ανέφερε ο Διοικητής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, οι γιατροί της Ορθοπεδικής Κλινικής προχωρούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, με την ομάδα των ορθοπεδικών γιατρών του Νοσοκομείου και με επικεφαλής τον διευθυντή κ. Κύρου.

Ο ανήλικος υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι, συγκεκριμένα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο. Στο έκτακτο χειρουργείο που βρίσκεται σε εξέλιξη θα πραγματοποιηθεί οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δακτύλων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν τίθεται θέμα ακρωτηριασμού, καθώς οι γιατροί εκτιμούν ότι τα δάχτυλα μπορούν να διασωθούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30 στο πάρκο εκτάκτων αναγκών της πόλης, όταν ο 17χρονος, που βρισκόταν μαζί με την παρέα του, επιχείρησε να ενεργοποιήσει κροτίδα την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η χρήση κροτίδων, ιδιαίτερα από ανηλίκους.