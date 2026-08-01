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Σοκαριστική υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, εγκληματικής οργάνωσης και εργασιακής εκμετάλλευσης εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη ένας 51χρονος ξένης καταγωγής που εκτελούσε χρέη «επιστάτη», ενώ αναζητείται ο 51χρονος συνεργός του.

Οι δύο άνδρες είχαν θέσει υπό καθεστώς ομηρίας και εργασιακής εκμετάλλευσης συνολικά 57 ανθρώπους ξένης καταγωγής σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλώρινας, παρακρατώντας τα διαβατήριά τους και μέρος των αποδοχών τους.

Έφοδος σε τέσσερις κατοικίες – Εντοπίστηκαν 57 θύματα

Κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης των αρχών, οι αστυνομικοί εισέβαλαν σε τρία σπίτια σε περιοχή της Εορδαίας, όπου εντόπισαν στοιβαγμένους 51 αλλοδαπούς.

Παράλληλα, σε έρευνα που ακολούθησε σε κατοικία στην περιοχή της Φλώρινας, εντοπίστηκαν ακόμη έξι άτομα.

Συνολικά, 57 αλλοδαποί βρέθηκαν να διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες, αποτελώντας θύματα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων.

Πώς στήθηκε η παγίδα: Παρακράτηση διαβατηρίων και μισθών

Από την προανάκριση αποκαλύφθηκε το πλήρες σχέδιο δράσης των δύο κατηγορουμένων.

Τα 57 θύματα είχαν εισέλθει στην Ελλάδα το 2025 με σκοπό την εργασία.

Ο 51χρονος που αναζητείται τους απέσπασε τα διαβατήρια με το πρόσχημα της έκδοσης βίζας, απαιτώντας χρηματική αμοιβή.

Αφού τους υπέδειξε τους χώρους διαμονής, τους εξαναγκάζει σε καθημερινή εργασία, παρακρατώντας κάθε μήνα μέρος του μισθού τους για την αποπληρωμή του ανύπαρκτου «χρέους».

Χειροπέδες στον 51χρονο «επιστάτη» – Κατασχέσεις και έρευνες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ο ένας 51χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του «επιστάτη» και επόπτευε τους εργαζομένους.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 360 ευρώ .

. Έξι χειρόγραφες σημειώσεις και ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος των δύο εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων κατά συναυτουργία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του ασύλληπτου συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξη.