Συναγερμός σήμανε στη Πτολεμαΐδα το πρωί της Πέμπτης, καθώς γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε επί της οδού Μακεδονομάχων.

Το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία έσπευσαν στο σημείο με σκοπό να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες ώστε να διαλευκανθεί ο θάνατός της, ενώ προς το παρόν δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Εκ πρώτης όψεως, η γυναίκα μοιάζει άγνωστη στους περίοικους, οπότε ερευνάται και το γιατί βρισκόταν στην οικοδομή.

