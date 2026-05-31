Τραγική κατάληξη είχε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5), για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Πτολεμαΐδα, η φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά της, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική ξέσπασε λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν την φωτιά στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Την άτυχη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς εξετάζει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής Πτολεμαΐδας.