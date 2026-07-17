Σε μια συντονισμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων, ηλικίας από 20 έως 47 ετών, οι οποίοι είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο παράνομης ηλεκτροδότησης των σπιτιών τους.

Με τη συνδρομή τεχνικού κλιμακίου του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν συνδέσει παράνομα καλώδια απευθείας στο δίκτυο χαμηλής τάσης, παρακάμπτοντας τους μετρητές.

Η επικίνδυνη αυτή πρακτική, που έθετε σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, προκάλεσε στον οργανισμό ζημιά χιλιάδων ευρώ, οδηγώντας τους συλληφθέντες ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Εορδαία

Η συντονισμένη έφοδος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου, μετά από κατάλληλη προετοιμασία και χαρτογράφηση των σημείων ενδιαφέροντος. Για την επιτυχία της επιχείρησης επιστρατεύτηκαν αστυνομικές δυνάμεις από διαφορετικές υπηρεσίες της περιοχής.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση συμμετείχαν:

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Εορδαίας.

Άνδρες της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κοζάνης.

Εξειδικευμένο τεχνικό κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., που ανέλαβε τον έλεγχο των γραμμών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων, όλοι τους ηλικίας από 20 έως 47 ετών.

Καλώδια κατευθείαν στη χαμηλή τάση και κίνδυνος για τους πολίτες

Όπως προέκυψε από την αυτοψία που διενήργησαν οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τους αστυνομικούς, οι συλληφθέντες είχαν αναπτύξει μια άκρως επικίνδυνη μεθοδολογία. Είχαν προβεί στην απευθείας σύνδεση πρόχειρων καλωδίων από τις οικίες τους στο κεντρικό δίκτυο χαμηλής τάσης.

Με αυτόν τον τρόπο, τα σπίτια τους τροφοδοτούνταν παράνομα με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να μεσολαβεί κανένας κρατικός μετρητής για την καταγραφή της κατανάλωσης.

Πέρα από την κλοπή, οι αρχές υπογράμμισαν ότι από τις πρόχειρες αυτές αυθαίρετες συνδέσεις μπορούσαν να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο.

Η οικονομική ζημιά και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη

Από την καταμέτρηση και την εκτίμηση που έκαναν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστη η εταιρεία, από την ηλεκτρική ενέργεια που δεν καταγράφηκε, ανέρχεται στο ποσό των 3.797 ευρώ.

Σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής κατά συναυτουργία και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Την προανάκριση ολοκλήρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης για τα περαιτέρω.