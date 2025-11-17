Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε μετά τις 9:00 σήμερα (17/11) το πρωί, στην περιοχή του Υδραγωγείου (επί της οδού 25ης Μαρτίου) στην Πτολεμαΐδα. Υπήρξε σφοδρή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και ένα φορτηγό.

Το σημείο όπου αποτυπώνεται καθαρά η εκτροπή της πορείας του πρώτου αυτοκινήτου

Ένα από τα οχήματα είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, με αποτέλεσμα να παρασύρει τα υπόλοιπα οχήματα και να προκληθεί σφοδρή σύγκρουση. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι από την ένταση της σύγκρουσης, τα οχήματα μετατράπηκαν σε μία άμορφη μάζα σιδήρου.

Εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιος νεκρός αλλά οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τουλάχιστον σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο.

Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι παρατηρούν τα συντρίμμια τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα

Στο σημείο έχουν μεταβεί άνδρες της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να διερευνήσουν τα αίτια της σύγκρουσης.

