Τέλος στη δράση «άγουρης» συμμορίας, που «ξάφριζε» σπίτια στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, αποκομίζοντας λεία άνω των 90.000, έβαλαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής.

Ως μέλη της συνελήφθησαν πέντε άτομα και μεταξύ αυτών τρεις 17χρονοι, ένας 16χρονος κι ένας 19χρονος. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, από τον περασμένο Μάρτιο έως τα τέλη του Αυγούστου οι πέντε νεαροί κατηγορούνται ότι τέλεσαν 12 κλοπές και μία επιπλέον σε απόπειρα.

Ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις, κατηγορούνται ότι έμπαιναν σε σπίτια των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρώντας κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Οι ίδιοι φαίνεται πως παραβίαζαν πόρτες ή ανασφάλιστα παράθυρα και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν αντικλείδια.

Τα κλοπιμαία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, είτε τα έκρυβαν στα σπίτια τους, είτε τα παρέδιδαν σε 20χρονο για να τα κρύψει σε υπαίθριους χώρους, είτε τα πουλούσαν σε 34χρονο ιδιοκτήτη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοΐας στην Κοζάνη. Τα δύο τελευταία πρόσωπα (20χρονος και 34χρονος) συνελήφθησαν, όπως επίσης και οι γονείς των τεσσάρων εμπλεκόμενων ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Μέρος των κοσμημάτων που είχαν κλαπεί, εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης.