Αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά εντοπίστηκαν σε αστυνομική έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, την Παρασκευή (16/1).

Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 26 λόγχες της Ελληνιστικής εποχής

Κατόπιν παραγγελίας για κατ’ οίκον έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του στην Πτολεμαΐδα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 26 λόγχες ελληνιστικής εποχής ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας.

Ακόμα, κατασχέθηκαν 22 ρολόγια χειρός, πέντε δαχτυλίδια και μια φωτογραφική μηχανή, τα οποία υποβλήθηκαν στην Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. Επίσης βρέθηκε ποσότητα λευκής σκόνης βάρους 3,58 γραμμαρίων, η σύσταση της οποίας ερευνάται.

Είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη για άλλα αδικήματα

Ο 44χρονος συνελήφθη την Πέμπτη (15/1) στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε.), για έτερα ποινικά αδικήματα.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.