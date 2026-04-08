Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε σημεία της Θεσσαλονίκης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν από το μεσημέρι στην πόλη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τέσσερα δέντρα έπεσαν στον δήμο Θεσσαλονίκης και ένα στην Καλαμαριά.

Από τις παραπάνω πτώσεις δέντρων, η πιο σοβαρή περίπτωση καταγράφηκε στον άξονα της Αριστοτέλους, στην πλατεία Δικαστηρίων, και είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικα παιδιά να υποστούν εκδορές στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά οι ανήλικοι με τη συνοδό τους αποχώρησαν από το σημείο.

