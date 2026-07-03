Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής (3/7), έπειτα από πτώση ατόμου από το ξενοδοχείο «Άριστον» που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δεληγιάννη και Μεταξά, σε κοντινή απόσταση από τον Σταθμό Λαρίσης.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και όχημα του ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έναν νεαρό άνδρα, ξένης καταγωγής.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ενδεχόμενα του ατυχήματος ή της αυτοχειρίας.