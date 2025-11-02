Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου στη Λάρισα, όταν ασανσέρ πολυκατοικίας σταμάτησε να λειτουργεί και έπεσε από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 32χρονη γυναίκα που βρισκόταν μέσα.

Το περιστατικό συνέβη σε πολυκατοικία στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης, όπου η γυναίκα είχε μεταβεί για να επισκεφθεί μια φίλη της. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η 32χρονη στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς απέφυγε τα χειρότερα, ωστόσο υπέστη βαρύ κάταγμα στο γόνατο.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται και αναμένεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση του τραυματισμού της.

Η οικογένειά της αναμένει το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα αίτια της πτώσης του ασανσέρ, ενώ δεν αποκλείεται ανάλογα με τα ευρήματα και την πορεία της υγείας της γυναίκας, να κινηθεί νομικά.

Πηγή: onlarissa.gr