Από τις πέντε τα ξημερώματα ήταν κλειστή η Ηρώδου Αττικού, καθώς πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσε ένα μεγάλο δέντρο. Ωστόσο μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στις 08:09 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα η πτώση του δέντρου καταγράφηκε 30 μέτρα πριν από το Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαππείου. Από το σημείο δεν περνούσε κανείς, για καλή του τύχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια μουριά, η οποία έπεσε πάνω σε κάγκελο.

Πυροσβεστική και ο Δήμος Αθηναίων έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν με επιτυχία.