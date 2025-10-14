Σε ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της Αθήνας, στην οδό Ανδριανού στο Μοναστηράκι, έσπασε κορμός δέντρου και παραλίγο να πέσει στους περαστικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (13/10) το βράδυ, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην αρχή κάποιοι περαστικοί άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και στη συνέχεια όπως περιγράφουν αισθάνθηκαν σαν να σκίζεται κάτι.

Κοιτώντας, αντίκρισαν τον κορμό του δέντρο να λυγίζει και να σπάει μένοντας εμβρόντητοι. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ανησύχησαν, όταν είδαν κομμάτι του δέντρου να έχει πέσει και να έχει σπάσει τραπεζοκαθίσματα καφετέριας και ένα μαρμάρινο τραπέζι. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν καθόταν κόσμος.

Τα επίσημα στοιχεία από τις πτώσεις δέντρων τα τελευταία χρόνια είναι ανησυχητικά.

Συγκεκριμένα οι πτώσεις δέντρων ανά έτος ήταν:

Το 2021: 236

Το 2022: 314

Το 2023: 172

Το 2024: 248

ΤΟ 2025: 100