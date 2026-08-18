Η Daily Mail με εκτενές ρεπορτάζ, αποκαλύπτει την ταυτότητα των δύο Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους μετά από την πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο, μαζί με τον Έλληνα χειριστή του, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου.

Οι δύο επιβάτες ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, περίπου 30 ετών, που ζούσαν στο Λονδίνο και είχαν επισκεφθεί τη χώρα μας για να περάσουν το μήνα του μέλιτος στο νησί των Κυκλάδων. Πρόκειται για τους Alexander Cromie και Marie Ebert, οι οποίοι είχαν νοικιάσει το ελικόπτερο για τη μεταφορά τους από την Αθήνα στη Σίφνο.

Χειριστής του ελικοπτέρου ήταν ο Γιώργος Ράικος, συνταξιούχος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, με εκτεταμένη πτητική εμπειρία και υπηρεσία σε στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook.

Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 18:00, όταν το ελικόπτερο συνετρίβη καθώς πλησίαζε στο ελικοδρόμιο. Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος κατέγραψαν το σκάφος να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και να χάνει ταχύτατα ύψος πριν προσκρούσει σε μια πλαγιά, προκαλώντας μια μαύρη στήλη καπνού και στοιχίζοντας τη ζωή και στους τρεις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το δυστύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία της τελικής προσέγγισης, όταν ο 55χρονος χειριστής έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η πτήση είχε αφετηρία το Μαρκόπουλο και ο κυβερνήτης, ένας έμπειρος πρώην στρατιωτικός με χιλιάδες ώρες πτήσης, είχε ενημερώσει τον πύργο ελέγχου ότι εισέρχεται σε φάση προσγείωσης στη Σίφνο, πριν ακολουθήσει μια καθοριστική παύση επικοινωνίας.

Η σύγκρουση με το έδαφος ήταν σφοδρή, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά στην άτρακτο.

Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες γύρω στις 18:17 ήταν ιδανικές και χωρίς ισχυρούς ανέμους, οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, εστιάζοντας είτε σε ξαφνική μηχανική βλάβη είτε σε ανθρώπινο λάθος.

Αυτήν τη στιγμή, οι εμπειρογνώμονες αναλύουν το οπτικό υλικό και τα αρχεία επικοινωνιών για να εξηγήσουν την απότομη απώλεια ύψους, ενώ οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν στο επίσημο πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, το οποίο θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές.

Αρχικά αναφέρθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το ελικόπτερο συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του – αλλά αυτό διορθώθηκε αργότερα.

Ο Μανώλης Φουντουλάκης, αντιδήμαρχος Σίφνου, δήλωσε:

«Δεν είχε απομείνει τίποτα, μια αμόρφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκονταν τα δύο απανθρακωμένα σώματα. Υπέστη μηχανική βλάβη στον αέρα, οι κάτοικοι λένε ότι έκανε έναν δυνατό, παράξενο θόρυβο, σαν πολεμικό αεροσκάφος».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δύο σοροί εντοπίστηκαν εντός του σημείου της συντριβής, ενώ μία ακόμη βρέθηκε λίγα μέτρα μακρύτερα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά για το περιστατικό γύρω στις 18:17.

Δύο πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό όχημα έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πύρινης λαίλαπας, σύμφωνα με τις τοπικές εφημερίδες. Στο σημείο έφτασε επίσης ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και αναζητά περισσότερες πληροφορίες, ενώ παραμένει έτοιμο να παράσχει προξενική συνδρομή στους πληγέντες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η συντριβή ενεργοποίησε συναγερμό που ακούστηκε σε όλο το νησί των Κυκλάδων.

Η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Ναδάλη, δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα σοκαριστικό γεγονός. Είμαστε σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να διαχειριστούμε, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις συνέπειες αυτού του περιστατικού δίπλα στο ελικοδρόμιο».

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι το ελικόπτερο, το οποίο αναφέρεται πως ήταν ένα καναδικό Bell 206, άρχισε να περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα πριν πέσει στο έδαφος.

Τοπικές αναφορές υποδηλώνουν ότι ο πιλότος είχε προσληφθεί από την εταιρεία μόλις πριν από δύο μήνες.

Από όσο είναι γνωστό, δεν επλήγησαν κατοικίες και δεν υπήρξαν άλλα θύματα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει ξεκινήσει την έρευνα για τη συντριβή, σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.