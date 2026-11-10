Γράφει η Μαρία Πελεφάντη

Υπάρχει μια βαθιά αντίφαση στην ελληνική εκπαίδευση: ζητούμε από τους ανθρώπους να εξελίσσονται, αλλά συχνά εξακολουθούμε να τους αξιολογούμε με βάση το σημείο από το οποίο ξεκίνησαν.

Χιλιάδες απόφοιτοι των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Τα ιδρύματα στα οποία σπούδασαν ενσωματώθηκαν σε πανεπιστήμια, ο ακαδημαϊκός χάρτης άλλαξε, νέα πτυχία απονέμονται, αλλά η αναγνώριση των παλαιότερων τίτλων παραμένει εκκρεμής.

Άλλαξε, λοιπόν, η αξία της γνώσης ή απλώς η ονομασία του ιδρύματος;

Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη. Τα προγράμματα σπουδών μπορεί να διαφέρουν και η ακαδημαϊκή ισοτιμία απαιτεί αντικειμενική αξιολόγηση. Όμως η ιστορική διάκριση μεταξύ ΤΕΙ και πανεπιστημίων δεν αρκεί από μόνη της για να δικαιολογεί κάθε σημερινή διαφοροποίηση.

Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό όταν αφορά αποφοίτους που συνέχισαν τις σπουδές τους, απέκτησαν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, δημοσίευσαν επιστημονικές εργασίες, δίδαξαν και ανέπτυξαν εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες.

Το πανεπιστήμιο αναγνωρίζει την επάρκειά τους να προχωρήσουν σε ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες διαδικασίες επαγγελματικής ή υπηρεσιακής κατάταξης, ο αρχικός τίτλος εξακολουθεί να καθορίζει τη μεταχείρισή τους.

Πώς είναι δυνατόν η επιστημονική εξέλιξη ενός ανθρώπου να αναγνωρίζεται ακαδημαϊκά, αλλά να μην αξιοποιείται πάντοτε αναλόγως επαγγελματικά;

Ασφαλώς, ένα διδακτορικό δεν μετατρέπει αυτομάτως έναν αρχικό τίτλο σε διαφορετικό πτυχίο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι μεταγενέστερες γνώσεις πρέπει να παραβλέπονται.

Η αξιοκρατία δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια διοικητική κατηγοριοποίηση. Οφείλει να εξετάζει τι γνωρίζει πραγματικά ένας άνθρωπος, τι έχει επιτύχει και ποιες ικανότητες διαθέτει σήμερα.

Ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, όπου προβάλλεται διαρκώς η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, η ουσιαστική αναγνώριση των προσόντων αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας.

Οι απόφοιτοι δεν επέλεξαν τη θεσμική μορφή των ιδρυμάτων τους. Σπούδασαν σε αναγνωρισμένα δημόσια ιδρύματα, ακολούθησαν τους προβλεπόμενους κανόνες και απέκτησαν νόμιμους τίτλους.

Δεν ζητούν προνόμια. Δικαιούνται, όμως, σαφείς απαντήσεις.

Η λύση δεν βρίσκεται στην άκριτη εξίσωση όλων των πτυχίων, αλλά σε έναν διαφανή μηχανισμό αντιστοίχισης, που θα αξιολογεί προγράμματα σπουδών, μαθησιακά αποτελέσματα και πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα.

Όπου υπάρχει ουσιαστική αντιστοιχία, να αναγνωρίζεται. Όπου υπάρχουν ελλείψεις, να προσδιορίζονται. Όπου απαιτείται συμπληρωματική εκπαίδευση, να είναι στοχευμένη και αναλογική.

Κυρίως, να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες. Γιατί η διαρκής αναμονή δεν αποτελεί εκπαιδευτική πολιτική.

Κανείς δεν ζητά να αναγνωριστεί γνώση που δεν αποκτήθηκε. Ζητείται να αναγνωριστεί η γνώση που πράγματι αποκτήθηκε.

Πτυχία ΤΕΙ: Πρωτοβουλία για τη δίκαιη αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών – Δημόσιο ψήφισμα στο Avaaz

Η γνώση δεν έχει ημερομηνία λήξης – Κάλεσμα στους αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ να ενώσουν τις φωνές τους.

Δημιουργήθηκε δημόσιο ψήφισμα στην πλατφόρμα Avaaz για την ανάδειξη του διαχρονικού ζητήματος της ακαδημαϊκής αντιστοίχισης των πτυχίων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα με τίτλο:

«Απόφοιτοι ΤΕΙ: Θεσπίστε τώρα την αντιστοίχιση των πτυχίων με τα Πανεπιστήμια!»

Το ψήφισμα απευθύνεται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ζητά τη θεσμοθέτηση μιας δίκαιης, διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας ακαδημαϊκής αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών.

Ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες αποφοίτους

Η αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση των πρώην ΤΕΙ στον πανεπιστημιακό τομέα δημιούργησαν ένα νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ωστόσο, το ζήτημα της αντιστοίχισης των ήδη απονεμηθέντων πτυχίων εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό αποφοίτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να μην αποκλειστούν από οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων αποφοίτησαν πριν από το 2001.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, με σεβασμό στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων σπουδών.

«Δεν ζητούμε προνόμια. Ζητούμε μια δίκαιη λύση.»

«Η γνώση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ σπούδασαν, εξετάστηκαν και απέκτησαν νόμιμους τίτλους σπουδών από αναγνωρισμένα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Δεν ζητούμε προνόμια ούτε αυτόματη εξίσωση χωρίς ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Ζητούμε να θεσπιστεί μια σαφής και δίκαιη διαδικασία, με αντικειμενικά κριτήρια, που θα δίνει τη δυνατότητα εξέτασης της αντιστοίχισης των πτυχίων μας.

Κυρίως, ζητούμε να μη δημιουργηθούν νέες αδικίες με αποκλεισμούς αποφοίτων λόγω του έτους κατά το οποίο ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

Η επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος δεν αποτελεί ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. Αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας, εκπαιδευτικής πολιτικής και δικαιοσύνης.»

Δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής

Μέσω του ψηφίσματος καλούνται οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ, οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, οι πανεπιστημιακοί, οι φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να ενημερωθούν και, εφόσον συμφωνούν με το αίτημα, να το υποστηρίξουν.

Στόχος είναι η συγκέντρωση υπογραφών και η ανάδειξη του ζητήματος στον δημόσιο διάλογο, ώστε να εξεταστεί ουσιαστικά από τα αρμόδια θεσμικά όργανα.

Υπογράψτε το ψήφισμα

Τίτλος: «Απόφοιτοι ΤΕΙ: Θεσπίστε τώρα την αντιστοίχιση των πτυχίων με τα Πανεπιστήμια!»

Σύνδεσμος υπογραφής:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/uphupourgos_paideias_nikolaos_papaioannou_apophoitoi_tei_thespiste_tora_ten_antistoikhise_ton_ptukhion_me_ta_panepistemia/

Η συμμετοχή και η κοινοποίηση του ψηφίσματος μπορούν να συμβάλουν στην ευρύτερη ενημέρωση και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου.

Η γνώση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να έχει ημερομηνία αναμονής.

Πρωτοβουλία:

Μαρία Πελεφάντη

Απόφοιτη Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης

Κελεσίδου Μαρία

Απόφοιτη Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

Το παρόν δελτίο τύπου διατίθεται για δημοσίευση και αναδημοσίευση με αναφορά στην πρωτοβουλία και στον σύνδεσμο του ψηφίσματος.