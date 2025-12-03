Με τα μπλόκα να πυκνώνουν οι αγρότες συνεχίζουν με όλο και μεγαλύτερη ένταση τις κινητοποιήσεις τους, με αίτημα την προστασία του εισοδήματός τους και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων συνεχίζονται, ενώ ο κλάδος εμφανίζεται αποφασισμένος να επιμείνει έως ότου δοθούν λύσεις στα αιτήματά του.

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Θεσσαλία: Περισσότερα από 4.000 τρακτέρ

Η εικόνα των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία είναι ακόμη πιο έντονη:

Μπλόκο Νίκαιας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.

Μπλόκο Ε-65, Καρδίτσα: Πάνω από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.

Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης πυκνές, ενώ ενδεικτικό είναι πως χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία, που κράτησε για λίγες ώρες και τερματίστηκε στις 22.30 το βράδυ της Τρίτης.

Σημειώνεται πως η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και με κομβόι να κατευθυνθούν στο τελωνείο Ευζώνων.

Επιπλέον αγρότες της Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην αρτηρία Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, ενώ οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν σήμερα κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ τέλος το Σάββατο θα υπάρξει δυναμική παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στη Θράκη, το 30% των κοπαδιών έχει χτυπηθεί από τη νόσο της ευλογιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Έχουν θανατωθεί 420.000 αιγοπρόβατα

Έχουν κλείσει 2.200 κτηνοτροφικές μονάδες

Συμβολικές δράσεις στη Λάρισα

Στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, δηλώνοντας οργή για τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Νίκαιας και ενώθηκαν με τα μπλόκα, που υπήρχαν εκεί.

«Ναι στο διάλογο όχι στους αποκλεισμούς» λέει η κυβέρνηση

«Ναι στο διάλογο, όχι στα μπλόκα», με αυτό τον κοφτό τρόπο κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν πως υπάρχει όριο στις κινητοποιήσεις, το οποίο οι αγρότες δεν θα πρέπει να περάσουν σε βάρος της κοινωνίας, την ώρα που όπως λένε, ήδη καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τις πληρωμές.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διεμήνυσε ότι θα αντιμετωπιστούν με μηδενική ανοχή καταλήψεις κρίσιμων υποδομών. Προανήγγειλε συλλήψεις, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση κατάληψης κρίσιμων υποδομών «τα πράγματα είναι σοβαρά και κοστίζουν πολύ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι υπαίτιοι θα βρεθούν απέναντι σε σοβαρές κατηγορίες.

«Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί ένα ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε» επισήμανε.