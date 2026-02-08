Συνελήφθη χθες το απόγευμα του Σαββάτου 7/2, στην Πύλο ένας 25χρονος αλβανικής καταγωγής από Αστυνομικούς του Τμήματος Πύλου – Νέστορος, αφού λίγο νωρίτερα έδειξε με τον πιο βίαιο τρόπο ότι το… «κακό κούρεμα» μπορεί να έχει… σωματικές συνέπειες.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος, μετέβη στο κατάστημα ενός 51χρονου κουρέα, στον οποίο είχε κουρευτεί το πρωί, και αφού πρώτα τον εξύβρισε, του επιτέθηκε με γκλοπ, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Το επεισόδιο, όπως δημοσίευσε το tharrosnews.gr, φέρεται να ξεκίνησε επειδή το αποτέλεσμα του κουρέματος δεν άρεσε στον 25χρονο.

Σαν να μην έφτανε αυτό, κατά την αποχώρησή του ο 25χρονος προκάλεσε φθορές στο όχημα του κουρέα.

Η πτυσσόμενη ράβδος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε από τους Αστυνομικούς.