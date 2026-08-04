Με ένα μακάβριο εύρημα ήρθαν αντιμέτωποι οι λουόμενοι στην θάλασσα της Σφακτηρίας, κοντά στην Πύλο, το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε για την ύπαρξη ανθρώπινων οστών και έσπευσε στο σημείο. Ειδικότερα, διεξήχθη έρευνα και εντοπίστηκε ένα ανθρώπινο κρανίο, το οποίο περισυνέλεξαν και έστειλαν στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Το Λιμεναρχείο Πύλου διεξάγει προανάκριση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου για την ύπαρξη οστών στη θαλάσσια περιοχή ν. Σφακτηρίας όρμου Ναβαρίνου του Δήμου Πύλου Νέστορος, πλησίον της ακτής.

Άμεσα, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν και περισυνέλλεξαν ένα ανθρώπινο κρανίο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου προς διενέργεια ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου».