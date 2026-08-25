Η θαλάσσια διαδρομή προς την Ελλάδα, μια συνήθεια πέντε ετών για την οικογένεια του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, μετατράπηκε σε εφιάλτη ανοιχτά της νότιας Μεσσηνίας.

Με εμπειρία άνω των 13 ετών στη θάλασσα, ο 66χρονος βρέθηκε στο νερό στις 18 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια ψαρέματος γλίστρησε στα αίματα ενός μεγάλου τόνου που μόλις είχε ανεβάσει στο σκάφος. Το περιστατικό σημειώθηκε πάνω στο ολοκαίνουργιο καταμαράν που είχε αποκτήσει πρόσφατα η οικογένεια, αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλα ίχνη αίματος στη δεξιά πλευρά του καταστρώματος. Στο συγκεκριμένο σημείο ο 66χρονος είχε βγάλει και καθάριζε το ψάρι που είχε πιάσει, λίγο πριν από την πτώση του στη θάλασσα. Οι στιγμές που ακολούθησαν την πτώση ήταν χαοτικές.

Συμφωνία με μαρτυρία φίλης του ζευγαριού, παρά το γεγονός ότι η σύζυγός του διέθετε άδεια χειριστή, ο φόβος και η σύγχυση την παρέλυσαν. Η αδυναμία της να ακινητοποιήσει αμέσως το σκάφος είχε ως αποτέλεσμα αυτό να συνεχίσει την πορεία του, απομακρύνοντας το καταμαράν από το σημείο όπου ο σύζυγός της πάλευε με τα κύματα.

«Πιθανότατα είναι νεκρός»

Μέχρι να ανακτήσει τον έλεγχο και να εκπέμψει σήμα κινδύνου, ο χρόνος είχε ήδη λειτουργήσει καταδικαστικά, οδηγώντας τον γιο του 66χρονου στη δυσάρεστη εκτίμηση πως ο πατέρας του δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Την ίδια στιγμή, οι λιμενικές αρχές εστιάζουν την προσοχή τους σε μια νέα παράμετρο που αποκαλύπτουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος της οικογένειας φέρεται να παρακολουθούσε εξ αποστάσεως την πορεία του καταμαράν, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν κατάλαβε την απόκλιση ή αν ενημέρωσε τις αρχές.

Οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές, στρεφόμενες τόσο στην αξιολόγηση του εξοπλισμού ασφαλείας του σκάφους όσο και στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες γράφτηκε ο τραγικός πρόλογος της εξαφάνισης.