Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, στα Δικαστήρια Κατερίνης η διαδικασία των απολογιών των τελευταίων εννέα συλληφθέντων, εκ των συνολικά 17, για την υπόθεση της πυραμιδικής απάτης με προσχηματικές επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας βρίσκονται και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία είναι στρατιωτικοί.

Το κύκλωμα, που υποσχόταν διπλασιασμό κεφαλαίων εντός 50 ημερών, εκτιμάται ότι προσέλκυσε τουλάχιστον 10.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια δολάρια.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Από τους οκτώ συλληφθέντες που απολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου:

Ένας κατηγορούμενος, ο οποίος εκτελούσε χρέη «ομαδάρχη», κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων που κυμαίνονται από 3.000 έως 20.000 ευρώ.

Δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι αποκλειστικά με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες περί απάτης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πραγματική επενδυτική δραστηριότητα και ότι οι συμμετέχοντες γνώριζαν το ρίσκο και λάμβαναν αποδόσεις.

Πώς δρούσε η «πυραμίδα»

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας ως «ομπρέλα» έναν νομιμοφανή σύλλογο με έδρα την Κατερίνη.

Το δίκτυο αναπτυσσόταν με ραγδαίους ρυθμούς, ιδρύοντας παραρτήματα-γραφεία σε τουλάχιστον 10 πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, η Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Καβάλα, ενώ βρισκόταν στα σκαριά το άνοιγμα γραφείου και στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε ήδη επιλεγεί ο τοπικός ομαδάρχης.

Ο μηχανισμός της απάτης βασιζόταν στο κλασικό μοντέλο Ponzi (πυραμίδα):

Οι επενδυτές κατέθεταν ελάχιστο ποσό 100 ευρώ, το οποίο η ηλεκτρονική πλατφόρμα μετέτρεπε σε δολάρια. Το κύκλωμα υποσχόταν διπλασιασμό του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες. Βασική προϋπόθεση για την απόδοση ήταν το κάθε μέλος να «στρατολογήσει» τουλάχιστον άλλα πέντε άτομα Από τον Ιούνιο του 2026, η καταβολή των αποδόσεων πάγωσε, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάσουν τα χρήματά τους.

Τα θύματα και τα κατασχεθέντα ποσά

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, στην πλατφόρμα εισέρευσαν συνολικά περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που πείστηκαν να καταθέσουν χρήματα σε όλη την επικράτεια υπολογίζεται σε 10.000. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στην Κατερίνη, το δίμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2026, 1.841 άτομα κατέθεσαν περίπου 2.000.000 ευρώ.

Αν και αρχικά στη δικογραφία περιλαμβάνονταν 18 ταυτοποιημένα θύματα με καταγεγραμμένη ζημιά 55.970 ευρώ, ο αριθμός των πολιτών που έχουν υποβάλει επίσημα μηνύσεις έχει ήδη ανέλθει στους 81, με τις εγκληματολογικές έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον προσδιορισμό του συνολικού οικονομικού μεγέθους της απάτης.

Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων αστυνομικών ερευνών σε σπίτια και γραφεία της οργάνωσης ανά την Ελλάδα, οι αρχές κατέσχεσαν:

Το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά.

32 κινητά τηλέφωνα, 21 φορητούς και 7 σταθερούς υπολογιστές, 15 tablets και 54 μέσα αποθήκευσης (USB και σκληρούς δίσκους).

Μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, καταγραφικό CCTV και πλήθος τραπεζικών καρτών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης έχει ασκήσει σε βάρος των εμπλεκομένων ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Φωτογραφίες από τα ευρύματα των Αρχών: