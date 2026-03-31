Εδώ ή κάτι σοβαρό συμβαίνει ή κάποιος μας κάνει πλάκα. Περίπου στις 21.15 τηλεφώνησε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα ένα άτομο του οποίου τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας και μας ανέφερε ότι κατέγραψε κάτι περίεργο απόψε στον ουρανό της Αττικής.

Το άτομο αυτό μας είπε ότι μένει στον Άλιμο.

Συγκεκριμένα μας έστειλε το παρακάτω βίντεο το οποίο εάν το παρατηρήσει κανείς, βλέπει φωτεινά αντικείμενα να διασχίζουν τον ουρανό. Φυσικά το σκηνικό θυμίζει και κάτι από… Ιράν με αναχαίτιση πυραύλων, αλλά μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι drones ή ακόμα και μετεωρίτες.

Δείτε το βίντεο:

Ο αναγνώστης μας ισχυρίστηκε ότι κατέγραψε το βίντεο απόψε και πως ενημέρωσε την Άμεση Δράση. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το συγκεκριμένο άτομο, τέσσερις αστυνομικοί έφτασαν στην οικία του στον Άλιμο και τους παρέδωσε το βίντεο. Μάλιστα οι Αστυνομικοί που πήγαν εκεί, όπως λέει, του είπαν πως θα ενημερώσουν τους ανωτέρους του.

Η «Ζούγκλα» ως όφειλε επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Στρατού αλλά και με Αστυνομικές πηγές, οι οποίες ανέφεραν πως δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάτι σε συμβάν.

Άρα λοιπόν σκεφτόμαστε και λέμε… Εάν το βίντεο είναι ένα προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, τότε έχουν μάλλον κάνει καλή δουλειά και προσπάθησαν να μας παραπλανήσουν, λέγοντάς μας μια πολύ ωραία ιστορία με… δράκους. Αλλά εμείς δεν… μασάμε από αυτά.

Εάν όμως το περιστατικό είναι αληθινό, τότε το μυαλό μας αμέσως πάει κάπου αλλού.