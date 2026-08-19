Οι νέες απειλές που διατυπώνει το Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάλυσης των δυτικών δυνάμεων, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Στα πιθανά σημεία που εξετάζονται περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το Πεντάγωνο, με τα επιτελεία των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, επεξεργαστεί ήδη πιθανά σχέδια αντίδρασης, ώστε να μπορούν να κινηθούν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο

Στην Κύπρο εξακολουθούν να βρίσκονται ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από την περίοδο των ιρανικών επιθέσεων στο Ακρωτήρι. Στο νησί παραμένουν τόσο μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μαζί με τα πληρώματά τους όσο και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ελληνική στρατιωτική παρουσία δεν έχει διακοπεί έκτοτε, με τις όποιες αλλαγές να αφορούν κυρίως αντικαταστάσεις προσωπικού και μέσων.

Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στη Σούδα

Παράλληλα, εξετάζεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας της Σούδας.

Ανοιχτό παραμένει επίσης το ενδεχόμενο να υπάρξει ελληνική συνδρομή για την προστασία της ευρύτερης περιοχής της Βουλγαρίας. Εφόσον η Σόφια υποβάλει νέο σχετικό αίτημα, αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί από το ΚΥΣΕΑ με θετική προσέγγιση, με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής κάλυψης.

FT: Στο «κάδρο» Κύπρος και Βουλγαρία

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να διευρύνει μια νέα σύγκρουση πέρα από τη Μέση Ανατολή, στρέφοντας τα αντίποινά του ακόμη και εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

Πηγές που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς ανέφεραν στην εφημερίδα ότι έχουν αξιολογηθεί σενάρια επιθέσεων κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία. Η εξέλιξη συνδέεται και με την πρόσφατη έγκριση από τη Σόφια της χρήσης της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές υποστήριξε ακόμη ότι στους πιθανούς στόχους αντιποίνων περιλαμβάνεται η Κύπρος, καθώς η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι είχε δεχθεί επίθεση με drone τον Μάρτιο.

Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρεται να έχουν εξετάσει και το ενδεχόμενο επιθέσεων σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στην Τεχεράνη προετοιμάζονται για νέο γύρο σύγκρουσης

Οι συγκεκριμένες απειλές αντανακλούν το κλίμα που επικρατεί στο Ιράν, όπου ενισχύεται η εκτίμηση ότι μια νέα πολεμική αναμέτρηση αποτελεί περισσότερο θέμα χρόνου παρά ενδεχόμενο.

Οι συνομιλίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τοποθέτησε πρόσωπα με σκληρή γραμμή σε καίριες θέσεις στους μηχανισμούς ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή επαφές με την Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλοι Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης, το Ιράν ενδέχεται να εγκαταλείψει την προηγούμενη πρακτική του. Αντί να περιορίσει τα αντίποινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να επεκτείνει τις επιθέσεις του και εκτός της περιοχής.

Προειδοποιήσεις και προς τη Βρετανία

Ήδη από τον περασμένο μήνα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επίθεσης εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο.

Περιορισμένη, αλλά υπαρκτή η απειλή για την Ευρώπη

Ο Σίνταρθ Καουσάλ, ερευνητής του Royal United Services Institute (RUSI) στο Λονδίνο, εκτιμά ότι η απειλή από τους ιρανικούς πυραύλους για στόχους στην Ευρώπη είναι υπαρκτή, αλλά παραμένει περιορισμένη.

Όπως αναφέρει, το Ιράν θα μπορούσε να αξιοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, όπως της οικογένειας Shahab, εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους και η δυνατότητα πρόκλησης σημαντικών καταστροφών μειώνονται όσο αυξάνεται η απόσταση.

Το εύρος των πιθανών ιρανικών αντιποίνων αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις πηγές των Financial Times, η Τεχεράνη επεξεργάζεται ήδη σχέδιο για διεύρυνση της σύγκρουσης σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει προηγούμενες απειλές του για επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι, εάν το Ιράν πλήξει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέφουν μία ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά.

Μία από τις πηγές των FT υποστήριξε, τέλος, ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης η Τεχεράνη δεν προτίθεται να θέσει όρια στην απάντησή της, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επέκτασης των πληγμάτων στην Ευρώπη.