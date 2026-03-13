Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Πύργου, όταν ένας νεαρός έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε ακάλυπτο πολυκατοικίας.

Οι γείτονες άκουσαν τον εκκωφαντικό ήχο από την πτώση και κάλεσαν άμεσα το ασθενοφόρο. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τον νεαρό στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.

Οι Αρχές ερευνούν εάν η πτώση του οφείλεται σε ατύχημα ή εάν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

