Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε γυναίκα στον Πύργο Ηλείας, μετά από επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από τον 33χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους, το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου. Οι φωνές της κινητοποίησαν γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία στην οδό Πετροπούλου, στο κέντρο της πόλης. Η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο σύντροφός της είχε καταναλώσει αλκοόλ και της ζητούσε χρήματα. Όταν αρνήθηκε να του τα δώσει, εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές.

Στην προσπάθειά της να προστατευτεί, η γυναίκα φέρεται να τον δάγκωσε στο στήθος και να τον χτύπησε. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι και οι δύο έφεραν εμφανή σημάδια.

Ο 33χρονος φέρεται να αντιστάθηκε και να εξύβρισε τους αστυνομικούς όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν. Τελικά ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, όπου τέθηκε υπό κράτηση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για να εξεταστεί και να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.