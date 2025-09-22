Ένας 65χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από γείτονά του στο σπίτι του στον Πύργο, το απόγευμα της Δευτέρας 22/9.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, τη σορό του 65χρονου στο σπίτι του, εντόπισε γείτονάς του, ο οποίος μένει στον επάνω όροφο του διώροφου κτηρίου στη συμβολή των οδών Ατταλείας και Ζαΐμη, στο Λάπατο στον Πύργο. Στο σημείο μετέβη η ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 65χρονος εκτιμάται πως είχε πεθάνει τουλάχιστον τέσσερις μέρες πριν, ενώ η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το διαμέρισμά του, ήταν αυτή που κινητοποίησε τον γείτονά του.

Τα αίτια του θανάτου, φαίνεται πως είναι παθολογικά, ωστόσο αναμένεται να διενεργηθεί και νεκροψία που θα δώσει ακριβείς απαντήσεις.