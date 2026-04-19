Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), στον Πύργο, λίγα μέτρα μετά τη διασταύρωση με την οδό Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να ανατραπεί και να «προσγειωθεί» πάνω στο πεζοδρόμιο.

Πιο συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο κόκκινου χρώματος, που επιχείρησε να «μπει» στην Αλφειού, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ μαύρου χρώματος που κινούνταν από Πύργο.

Από τη σύγκρουση, το δεύτερο ΙΧ εξετράπη της πορείας του, σταματώντας πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού προσέκρουσε και σε στύλο στάσης του ΚΤΕΛ.

Ο οδηγός του οχήματος που ανατράπηκε, κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ωστόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε -για προληπτικούς κυρίως λόγους- στο Νοσοκομείο Πύργου.

Δεν τραυματίστηκε ούτε ο οδηγός του άλλου οχήματος.

