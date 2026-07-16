Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης με θύμα έναν 88χρονο σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Πύργου, με τους δράστες να αποσπούν συνολικά περίπου 90.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή, χρησιμοποιώντας τη γνωστή πλέον μέθοδο των δήθεν λογιστών. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων υποθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απατεώνες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενοι πρόσωπα που χειρίζονταν οικονομικές του υποθέσεις. Με διάφορα προσχήματα και πιέζοντάς τον να ενεργήσει άμεσα, κατάφεραν να τον πείσουν να συγκεντρώσει μεγάλο χρηματικό ποσό και αντικείμενα αξίας.

Ακολούθησε η εμφάνιση του λεγόμενου «δορυφόρου», δηλαδή του ατόμου που λειτουργεί ως εισπράκτορας για λογαριασμό του κυκλώματος. Ο συνεργός παρέλαβε τη λεία και εξαφανίστηκε πριν το θύμα αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα οργανωμένης απάτης.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ή παρόμοια εγκληματική ομάδα που έχει πραγματοποιήσει διαδοχικά χτυπήματα σε βάρος ηλικιωμένων στην Ηλεία. Οι δράστες φαίνεται να στοχοποιούν κυρίως ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη τους και χρησιμοποιώντας καλά οργανωμένο σχέδιο, στο οποίο διαφορετικά μέλη του κυκλώματος αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνήματα από άγνωστα άτομα που επικαλούνται λογιστές, δημόσιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικά στοιχεία. Σε κάθε ανάλογη περίπτωση συνιστάται η άμεση επικοινωνία με συγγενικό πρόσωπο ή με την Αστυνομία, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παράδοση χρημάτων ή αντικειμένων αξίας.

Πηγή: Ilialive.gr