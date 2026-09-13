Άγρια επίθεση δέχθηκαν περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/09), μια 36χρονη γυναίκα και ο πατέρας της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 26χρονος πρώην σύντροφος της κοπέλας μαζί με έναν 25χρονο φίλο του, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες full face και κρατώντας ρόπαλο, προκάλεσαν αρχικά φθορές στο αυτοκίνητο της 36χρονης.

Ακούγοντας τον θόρυβο έξω από το σπίτι, η 36χρονη βγήκε στον δρόμο μαζί με τον πατέρα της για να διαπιστώσουν τι συμβαίνει.

Η αποκάλυψη του δράστη και οι τραυματισμοί

Όταν η γυναίκα με τον γονιό της βγήκαν έξω από το σπίτι, εκτυλίχθηκαν στιγμές τρόμου.

Οι δύο κουκουλοφόροι στράφηκαν αμέσως εναντίον τους, καταφέρνοντας αλλεπάλληλα χτυπήματα με το ρόπαλο.

Η γυναίκα δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα και υπέστη κάταγμα στο χέρι και το πόδι, ενώ ο πατέρας της δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι.

Κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής, η 36χρονη κατάφερε με μία απότομη κίνηση να τραβήξει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου εισβολέα, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του και αναγνωρίζοντάς τον ως τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, οι κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν έντρομοι από τις κραυγές μιας γυναίκας που καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια. Αμέσως προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και οι κλήσεις προς το τηλεφωνικό κέντρο της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ ήταν αλλεπάλληλες.

Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ. και νοσηλεία

Μετά την αποκάλυψη του προσώπου του, οι δύο δράστες τράπηκαν αμέσως σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 36χρονη και τον πατέρα της και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση των καταγμάτων και των τραυμάτων τους.

Οι αστυνομικές Αρχές της Ηλείας έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών.