Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί η καθημερινότητα μιας μητέρας και της οικογένειάς της στον Πύργο Ηλείας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την οικογενειακή τους εστία υπό το βάρος σοβαρότατων απειλών για τη ζωή τους.

Αφορμή για το πρωτοφανές κύμα βίας στάθηκε η παντελώς λανθασμένη στοχοποίηση της γυναίκας από συγγενείς 17χρονου ποδηλάτη Ρομά, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, στις 7 Σεπτεμβρίου, στο Λαμπέτι.

Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, δεν διαθέτει καν άδεια οδήγησης ή αυτοκίνητο, τέσσερις γυναίκες κατεδίωξαν τη 12χρονη κόρη της αμέσως μετά τον σχολικό αγιασμό, εκτοξεύοντας πέτρες, σπασμένα γυαλιά και ευθείες απειλές εμπρησμού.

Το τροχαίο στο Λαμπέτι και η λανθασμένη υπόδειξη

Αμέσως μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα της 7ης Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή του Λαμπετίου, εξαιτίας του δυστυχήματος, ένας 17χρονος Ρομά που επέβαινε σε ποδήλατο έχασε ακαριαία τη ζωή του, προκαλώντας βαρύ πένθος και οργή στους οικείους του.

Ωστόσο, τις αμέσως επόμενες ημέρες, ανώνυμες φήμες και λανθασμένες πληροφορίες υπέδειξαν στους συγγενείς του 17χρονου ως υπαίτια οδηγό του εμπλεκόμενου οχήματος μια μητέρα από τον Πύργο.

Η ίδια, υπογράμμισε ότι η κατηγορία είναι παντελώς ανυπόστατη: δεν βρισκόταν ποτέ στον τόπο του δυστυχήματος τη συγκεκριμένη ώρα, δεν κατέχει, ούτε οδηγεί κανενός τύπου μηχανοκίνητο όχημα, και δεν διαθέτει αυτοκίνητο στο όνομά της, ούτε αυτή, ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς της.

Η καταδίωξη της 12χρονης μετά τον αγιασμό

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η κατάσταση έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής του αγιασμού στα σχολεία της πόλης.

Η 12χρονη μαθήτρια, επιστρέφοντας μόνη της προς το σπίτι, αντιλήφθηκε ότι τέσσερις γυναίκες, οι οποίες φαίνεται να είναι στενές συγγενείς του αδικοχαμένου 17χρονου, άρχισαν να την ακολουθούν με απειλητικές διαθέσεις. Το ανήλικο κορίτσι προσπάθησε να ξεφύγει, όμως οι τέσσερις γυναίκες κατάφεραν να την εγκλωβίσουν.

Σύμφωνα με την μητέρα της 12χρονης, η ανήλικη την κάλεσε στο τηλέφωνο λέγοντάς της: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν!».

Σύμφωνα με τις επίσημες καταγγελίες, οι τέσσερις γυναίκες άρχισαν να τρέχουν πίσω από το παιδί, βρίζοντάς το χυδαία και εκτοξεύοντας εναντίον του πέτρες, μπουκάλια και σπασμένα γυαλιά.

Το κορίτσι, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια, κατάφερε τελικά να τρέξει και να βρει καταφύγιο στο εσωτερικό τοπικής επιχείρησης.

«Θα σας κάψουμε ζωντανούς»

Όταν η μητέρα έφτασε έντρομη στο σημείο για να προστατεύσει την κόρη της, ήρθε αντιμέτωπη με τη μανία και τη λεκτική βία των τεσσάρων γυναικών.

Όπως καταγγέλλει η ίδια, δέχθηκε ευθείες απειλές για τη ζωή ολόκληρης της οικογένειάς της:

«Τους είπα ότι κάνουν λάθος, ότι δεν έχω σχέση, ότι δεν οδηγώ και δεν ήμουν εκεί. Τότε μια γυναίκα μου φώναξε: «Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου». Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω», ανέφερε.

Η δικαστική απόφαση και η φυγή

Μετά από άμεση κλήση στην Αστυνομία, περιπολικά έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των τεσσάρων γυναικών. Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο και ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία τους επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο μηνών με 15μηνη αναστολή.

Ωστόσο, η δικαστική απόφαση δεν στάθηκε ικανή να καθησυχάσει την οικογένεια. Ο φόβος για αντεκδίκηση και η αίσθηση ανασφάλειας ανάγκασαν τη μητέρα να μαζέψει τα απαραίτητα και να εγκαταλείψει το σπίτι της μαζί με τα παιδιά της.

Η ίδια, σε μια δραματική έκκληση προς τις Αρχές, ζητά να αποκαλυφθεί ποιος διέρρευσε τα στοιχεία της:

«Έφυγα από το σπίτι μου, πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου και ποιος είπε ότι έχω σχέση. Καταλαβαίνω τον πόνο μιας μάνας που χάνει το παιδί της, αλλά ο πόνος δεν μπορεί να οδηγεί σε τυφλή βία και απειλές εναντίον αθώων. Το μόνο που ζητάω είναι να προστατευτούν τα παιδιά μου».