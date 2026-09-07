Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου στον Πύργο. Ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε κρίσιμα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το νήμα της ζωής για τον άτυχο αναβάτη κόπηκε έπειτα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Ένα αυτοκίνητο, προερχόμενο από την περιοχή του Λαμπετίου, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου. Εκείνη τη στιγμή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα έτερο όχημα, το οποίο κινούνταν επί της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία. Στο περιστατικό ενεπλάκη ο ποδηλάτης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης άφησε πίσω της, εκτός από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, και άλλους τραυματίες. Συνολικά πέντε επιπλέον άτομα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αυτή την ώρα, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον ακριβή τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στην πορεία των οχημάτων ο ποδηλάτης.

Με πληροφορίες από το patrisnews