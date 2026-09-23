Στιγμές τρόμου έζησε 12χρονη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στον Πύργο. Τέσσερις γυναίκες το κυνήγησαν, το έβρισαν χυδαία και του πέταξαν πέτρες και σπασμένα γυαλιά.

Όλα συνέβησαν αμέσως μετά τον αγιασμό του σχολείου όταν τηλεφώνησε σε κατάσταση πανικού στη μητέρα της, λέγοντάς της:

«Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν»

Η μητέρα της 12χρονης, μιλώντας αποκλειστικά στο patrisnews, περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε η κόρη της.

«Η κόρη μου έκλαιγε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου φώναζε να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούν για να τη σκοτώσουν. Μου είπε ότι δεν τους έκανε τίποτα. Ότι απλώς την είδαν και άρχισαν να την ακολουθούν. Άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί».

Όπως διαπιστώθηκε, οι τέσσερις γυναίκες είχαν στενή συγγενική σχέση με έναν 17χρονο που είχε χάσει τη ζωή του σε δυστύχημα στις 7 Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι.

Κάποιοι υπέδειξαν λανθασμένα τη μητέρα της 12χρονης ως υπεύθυνη για το τροχαίο, παρόλο που η ίδια, όπως υποστηρίζει, δε βρισκόταν στο σημείο, δεν εμπλεκόταν στο συμβάν και δε διαθέτει καν αυτοκίνητο.

Η ανήλικη κατάφερε τελικά να βρει καταφύγιο σε μια τοπική επιχείρηση, όπου έσπευσε αμέσως η μητέρα της, όπου ήρθε αντιμέτωπη με τις κατηγορίες και τις ευθείες απειλές των γυναικών.

«Όταν έφτασα, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το παιδί μου. Να δω ότι είναι καλά. Τότε μια γυναίκα με πλησίασε και μου είπε:

«Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου».

«Είπαν ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι»

Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο. Μου είπαν:

«Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου». Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω», αναφέρει η μητέρα.

Μετά την κλήση στην Αστυνομία, οι εμπλεκόμενες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, η οποία επέβαλε ποινές φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή 15 μηνών στις τέσσερις γυναίκες. Παρά τη δικαστική απόφαση, ο φόβος παραμένει ζωντανός, αναγκάζοντας την οικογένεια να εγκαταλείψει την εστία της.

«Έφυγα από το σπίτι μου. Πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Δεν ένιωθα ασφαλής. Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου. Ποιος είπε ότι εγώ έχω σχέση. Γιατί κάποιος έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τα παιδιά μου. Είμαι μάνα. Καταλαβαίνω τον πόνο. Όταν έμαθα ότι χάθηκε ένα παιδί, στενοχωρήθηκα. Αλλά ο πόνος δεν μπορεί να οδηγεί σε κατηγορίες και απειλές απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση. Το μόνο που ζητάω είναι να προστατευτούν τα παιδιά μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μια μάνα όταν φοβάται για τα παιδιά της, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα», καταλήγει η μητέρα.