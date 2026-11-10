Συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στον Πύργο, εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο μέλη της συμμορίας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 11 μελών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών.

Τα μέλη της συμμορίας διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, σε χώρους σχολείων, πάρκων και αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ εξακριβώθηκαν τουλάχιστον 470 περιπτώσεις διακίνησης σε περισσότερους από 70 χρήστες, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να εκτιμάται στις 25.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας, από τις αρχές Ιουνίου του 2025, έως και τις αρχές Απριλίου του 2026, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει συμμορία με διακριτούς ρόλους και υποομάδες, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης, στον Πύργο.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας σύχναζαν σε πάρκα, αθλητικούς χώρους και προαύλια σχολείων, διακινώντας ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές μέσα σε σχολικά συγκροτήματα.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες βρέθηκαν: 188,7 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης, 80,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 13,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, ένας αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, μία κροτίδα, δύο μαχαίρια ένα αεροβόλο όπλο, μεγάλος αριθμός συσκευών κινητής τηλεφωνίας και καρτών κινητής τηλεφωνίας.

Να σημειωθεί ότι τέσσερα από τα μέλη της συμμορίας είχαν συλληφθεί κατά το παρελθόν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για άλλες υποθέσεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και κατοχής εκρηκτικών και όπλων.