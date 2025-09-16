Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 16/9, στον Πύργο Ηλείας όταν 4 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες– με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Όπως δημοσίευσε το patrisnews.gr, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, η οποία επενέβη με τρία οχήματα και επτά άνδρες.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία όμως ομαλοποιήθηκε λίγη ώρα αργότερα, με τη συνδρομή της Τροχαίας Αμαλιάδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.