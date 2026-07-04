Μια ανάσα από την τραγωδία βρέθηκαν δύο ανήλικα παιδιά στην παραλία της Σπιάντζας στον Πύργο, τα οποία κινδύνευσαν σοβαρά να πνιγούν. Το περιστατικό έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες έντονου κυματισμού, όταν μια 12χρονη άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα μέσα στο νερό.

Βλέποντας την ξαδέλφη του σε κίνδυνο, ο 15χρονος έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, όμως γρήγορα παρασύρθηκε και ο ίδιος από τα κύματα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και οι δύο στα βαθιά, αδυνατώντας να επιστρέψουν στην ακτή.

Μάχη με τα κύματα από τους διασώστες

Η κινητοποίηση στην παραλία ήταν άμεση. Ο ναυαγοσώστης της ακτής αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο, και βούτηξε στο νερό. Στο πλευρό του έσπευσε χωρίς δεύτερη σκέψη και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία εκτός υπηρεσίας και διέθετε επίσης Δίπλωμα Ναυαγοσώστη.

Οι δύο άνδρες έδωσαν σκληρή μάχη με τα κύματα, καταφέρνοντας τελικά να εντοπίσουν τα παιδιά μέσα στη θάλασσα. Με προσεκτικές κινήσεις, τα απεγκλώβισαν και τα έβγαλαν διαδοχικά στην ακτή, με τα παιδιά ευτυχώς να διατηρούν τις αισθήσεις τους.

Μεταφορά στο νοσοκομείο

Στην παραλία κλήθηκε εσπευσμένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στα δύο ανήλικα και στη συνέχεια τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου προκειμένου να υποβληθούν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να τους παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα, μετά την έντονη δοκιμασία που πέρασαν.

Πηγή: ilialive.gr