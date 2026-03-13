Κατέληξε τελικά ο 18χρονος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο Ηλείας.

Η πτώση του νεαρού σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας του στην οδό Μανωλοπούλου -απέναντι από το διοικήτηριο της ΠΕ Ηλείας, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Οι γείτονες άκουσαν τον εκκωφαντικό ήχο από την πτώση και κάλεσαν άμεσα το ασθενοφόρο. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τον νεαρό στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας. Ωστόσο, υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας ήταν και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Οι Αρχές ερευνούν εάν η πτώση του οφείλεται σε ατύχημα ή εάν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Πηγή: Patrisnews