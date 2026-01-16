Στιγμές τρόμου βίωσε έζησε χθες (15/1) βράδυ μια νεαρή γυναίκα η οποία εργάζεται σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στον Πύργο, όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ένοπλο ληστή που δεν δίστασε να την απειλήσει με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:30, σε σημείο που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον χώρο. Ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φορώντας κουκούλα full face, σκορπίζοντας τον πανικό από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλησίασε την έντρομη υπάλληλο και κρατώντας μαχαίρι της μίλησε χαμηλόφωνα αλλά απειλητικά, λέγοντάς της, «Τα λεφτά τώρα».

Η νεαρή γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, άνοιξε το ταμείο, με τον ληστή να αρπάζει χρηματικό ποσό που εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 800 έως 900 ευρώ, πριν τραπεί σε φυγή. Την ώρα της ληστείας, στο κατάστημα βρίσκονταν τέσσερις ανυποψίαστοι πελάτες, οι οποίοι «πάγωσαν» παρακολουθώντας ανήμποροι, το σκηνικό τρόμου να εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, με δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα. Οι αστυνομικοί πήραν καταθέσεις από την υπάλληλο και τους πελάτες, ενώ έχουν ήδη στα χέρια τους το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.