Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα και προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ακόμη ατόμων σημειώθηκε λίγο έξω από το κέντρο του Πύργου, στον οδικό άξονα που οδηγεί προς το Κατάκολο.

Δύο επιβατικά οχήματα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, μετατρέποντας το σημείο σε σκηνικό καταστροφής.

Η μοιραία σύγκρουση και ο απεγκλωβισμός

Σύμφωνα με το ilialive.gr, από τη βίαιη πρόσκρουση των δύο οχημάτων έχασε ακαριαία τη ζωή της η 55χρονη οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, μέσα από τα συντρίμμια.

Η κατάσταση των επιβαινόντων

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Οι δύο γυναίκες επιβάτιδες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άνδρας οδηγός του ίδιου αυτοκινήτου φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία σύγκρουσης με έτερο ΕΙΧ όχημα, ενώ δύο ακόμη τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν από το έτερο όχημα, σε περιοχή του δήμου Πύργου #Ηλεία. Οι γυναίκες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2026

Έρευνα για τα αίτια του συμβάντος

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πύργου, τα στελέχη του οποίου διενεργούν προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία συνέβη η μετωπική σύγκρουση.