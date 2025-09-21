Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, από περιστατικό βίας σε κεντρικό δρόμο της πόλης του Πύργου.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 11 το βράδυ ένας νεαρός, πιθανότατα ανήλικος, για άγνωστο λόγο, επιτέθηκε σε έναν πολίτη Ρομά, επί της οδού Μανωλοπούλου.

Ο νεαρός, αρχικά γρονθοκόπησε τον άνδρα ρίχνοντας τον στο έδαφος, και στη συνέχεια του επιτέθηκε με κλωτσιές, ενώ ήταν πεσμένος στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό αντίκρισαν αρκετοί διερχόμενοι (πεζοί και μέσα από αυτοκίνητα) που έμειναν έκπληκτοι από το μένος του νεαρού.

Πελάτες καταστήματος, από το οποίο ο Ρομά είχε απομακρυνθεί «ειρηνικά» λίγη ώρα, νωρίτερα μετά από συστάσεις εργαζομένου για να μην ενοχλεί, παρενέβησαν για να σταματήσει ο ξυλοδαρμός, με τον νεαρό «νταή» να απομακρύνεται μόλις έγινε «κουβέντα» πως θα κληθεί η Αστυνομία.

Η Αστυνομία (ομάδα «ΔΙΑΣ») προσήλθε στο σημείο, όμως ο «πρωταγωνιστής» του επεισοδίου είχε απομακρυνθεί.

Όσον αφορά τον Ρομά που δέχθηκε την επίθεση, αφού συνήλθε από τα ισχυρά χτυπήματα που είχε δεχθεί, τελικά αποχώρησε από το σημείο.

Το συγκεκριμένο συμβάν εντάσσεται στον μακρύ κατάλογο ανεξέλεγκτης -και τις περισσότερες φορές χωρίς σοβαρό λόγο- βίας που έχει ως πρωταγωνιστές τα τελευταία χρόνια νεαρούς.

Όπως όλα δείχνουν, η ευκολία άσκησης βίας σε άτομα που αποτελούν «εύκολο» στόχο είναι μια «αιτία» που συναντά κανείς στον συγκεκριμένο κατάλογο περιστατικών.

Πηγή: iliaenimerosi.gr