Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πύργο, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026 στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου. Ο κατηγορούμενος έριξε πέτρα σε εν κινήσει όχημα στο ύψος της διασταύρωσης Βουνάργου, προκαλώντας τον τραυματισμό της συνοδηγού.

Σύμφωνα με το Ilialive, ο αυτοκίνητο οδηγούσε ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος μετέφερε συγγενικά του πρόσωπα. Αν και ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το άτομο από τον παρακείμενο καταυλισμό να κινείται απειλητικά και προσπάθησε να κάνει ελιγμό αποφυγής, η πέτρα προσέκρουσε με δύναμη στο όχημα, σπάζοντας το παράθυρο της συνοδηγού.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από τα θραύσματα των τζαμιών και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου εντόπισαν τον δράστη λίγη ώρα αργότερα μέσα σε παράπηγμα στον καταυλισμό της περιοχής Βυτινεϊκών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν στον περιβάλλοντα χώρο του σημείου σύλληψης μια ζώνη-θήκη που περιείχε πενήντα φυσίγγια τύπου φλόμπερ, με την ιδιοκτησία τους να τελεί υπό διερεύνηση.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.