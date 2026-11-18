Μια υπόθεση που δεν θυμίζει σε τίποτα τα σύγχρονα δεδομένα εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Μια οικογένεια Ρομά από την περιοχή του Λαμπετίου φέρεται να πούλησε το βρέφος της, τρεις ημέρες μετά τη γέννησή του και με τα χρήματα που έλαβαν αγόρασαν αυτοκίνητο…

Η γυναίκα γέννησε το μωρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο στις 5 Ιανουαρίου 2026. Στις 8 του ίδιου μήνα, η 42χρονη έλαβε εξιτήριο και μόλις βγήκε από το νοσοκομείο κατόπιν συνεννόησης, μαζί με τον άνδρα της πούλησε το νεογέννητο σε ένα νεαρότερο ζευγάρι Ρομά, το οποίο ζει μόνιμα στον Ασπρόπυργο έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι γονείς του βρέφους προχώρησαν στην αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος μάρκας Citroen. Οι άνδρες της αστυνομίας είχαν συγκεντρώσει όλα τα κομμάτια του «παζλ», όμως έπρεπε να επιβεβαιώσουν τα δεδομένα για να μπορούν να «δέσουν» την υπόθεση.

Μετά τον ενδελεχή έλεγχο της γέννησης του βρέφους, το εξιτήριο και την αγορά του αυτοκινήτου, οι αστυνομικές Αρχές περίμεναν τη στιγμή που η «ανάδοχη» οικογένεια θα βρισκόταν και πάλι στην Ηλεία με το μωρό.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί περίμεναν την άφιξη της οικογένειας και εντόπισαν το νεαρό ζευγάρι με το μωρό στην περιοχή Λαστέικα.

Το βρέφος παρελήφθη από τις Αρχές και μεταφέρθηκε για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τεσσάρων ατόμων, των βιολογικών γονέων του παιδιού και των ανάδοχων για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Πηγή: Ilia Live