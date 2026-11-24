Νέα, σοκαριστικά δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωνε η 14χρονη έγκυος στον Πύργο, η οποία τους τελευταίους τρεις μήνες φιλοξενείται με εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο της πόλης.

Οι αποκαλύψεις ανθρώπων που γνώριζαν εκ των έσω την καθημερινότητα του σπιτιού, σκιαγραφούν ένα περιβάλλον διαρκούς παραμέλησης, παρά το γεγονός ότι η 66χρονη θετή μητέρα, συνταξιούχος καθηγήτρια γαλλικών, παρουσιαζόταν ως οικονομικά ευκατάστατη.

«Έλεγε τα κάλαντα και πήγαινε και έπαιρνε βιβλία»

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν πρόσωπα του περιβάλλοντος σε τηλεοπτικό σταθμό, η ανήλικη στερούνταν ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση και την αξιοπρέπειά της, όπως επαρκή τροφή, αξιοπρεπή ρουχισμό και σχολικά είδη. Τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε ήταν εντελώς φθαρμένα, με τρύπες στους πάτους, γεγονός που ανάγκασε την οικιακή βοηθό να της αγοράσει δύο ζευγάρια από το δικό της υστέρημα.

Οικογενειακή φίλη περιέγραψε την αντίθεση ανάμεσα στον τρόπο ζωής της 66χρονης και την εγκατάλειψη του παιδιού, αποκαλύπτοντας πως η ανήλικη αναγκαζόταν να λέει τα κάλαντα για να εξασφαλίσει σχολικά είδη.

«Η μάνα να παίρνει τα καλύτερα ρούχα, να στολίζεται και το παιδάκι το έντυνε ο κόσμος. Και αυτή είχε του κόσμου τα λεφτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας για το ζήτημα της σίτισης:

«Τίποτα, τίποτα. Με το ζόρι να φέρει φαΐ. Τσακωνόταν με τη γυναίκα να φέρει φαΐ να φάνε. Δεν έφερνε φαΐ. Να μη χαλάει λεφτά. Έλεγε τα κάλαντα το καημένο και πήγαινε και έπαιρνε βιβλία, έπαιρνε τσάντα για το σχολείο».

Την εικόνα της απόλυτης αδιαφορίας επιβεβαίωσε και γειτόνισσα, μεταφέροντας έναν χαρακτηριστικό διάλογο της ανήλικης με τη θετή της μητέρα:

«Έπαιρνε τηλέφωνο το παιδί, της λέει: “Μαμά, δώσε μου δύο ευρώ να πάω στο σχολείο”. “Δεν έχω”. “Τι θα φάω μεσημέρι;”. “Να πας στην οικιακή βοηθό”».

«Δεν νιώθω ενοχές» – Η υπερασπιστική γραμμή της 66χρονης

Από την πλευρά της, η 66χρονη θετή μητέρα, σε συνέντευξη διάρκειας περίπου 40 λεπτών που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό, αποποιήθηκε κάθε ευθύνη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής της απέφυγε να αποκαλέσει τη 14χρονη «κόρη» ή «παιδί της», χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το μικρό της όνομα και δηλώνοντας πως η συνείδησή της είναι καθαρή.

«Νιώθω αγνή να το πω έτσι. Αγνή. Δεν έχω βλάψει, δεν έχω κάνει κακό. Δηλαδή και με την 14χρονη δε νιώθω ενοχή που έχει φτάσει σε αυτό, γιατί έχω προσπαθήσει. Ήμουνα δίπλα της. Δεν την είχα αφήσει ποτέ μόνη της», υποστήριξε.

Η ίδια επιχείρησε να επιρρίψει την ευθύνη στην ίδια την ανήλικη, ισχυριζόμενη ότι μέχρι τα 12 της χρόνια δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά στη συνέχεια η συμπεριφορά της άλλαξε ριζικά λόγω κακών συναναστροφών και χρήσης ουσιών.

«Το κοριτσάκι δεν άκουγε καθόλου. Εγώ είμαι καθηγήτρια. Δεν με άκουγε καθόλου εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Έκανε παρέες άσχημες και στο Γυμνάσιο που πήγαινε. Είναι υιοθετημένη. Λοιπόν, δεν άκουγε», ανέφερε, φτάνοντας στο σημείο να κατηγορήσει το παιδί για βίαιη συμπεριφορά εναντίον της:

«Το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν πήγαινε σχολείο. Πρόπερσι, ας πούμε, είχε σταματήσει. Δεν πήγαινε καθόλου σχολείο. Ήταν επιθετική. Ήτανε δύσκολο παιδί, ήτανε χειριστική. Έχει βγάλει μαχαίρι, είχε βγάλει ψαλίδι εναντίον μου».

Η καταγγελία πριν από δέκα χρόνια που έμεινε στα χαρτιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση προσδίδει η μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία αποκάλυψε πως είχε κινητοποιηθεί ήδη από την εποχή που το κορίτσι ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Η εικόνα του παιδιού από την πρώτη ημέρα της υιοθεσίας της είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, οδηγώντας την σε επίσημη αναφορά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Αυτά που λέει τώρα ότι την απειλούσε με ψαλίδι και τις βλακείες που άκουσα σήμερα και έφριξα. Όλος ο κόσμος έχει φρίξει. Εγώ αυτό το παιδάκι το πρωτοείδα όταν το έφερε εκείνη στο σπίτι και ήταν ένα παιδί κουρεμένο. Ένα παιδί, πώς να το πω, το είδα και το λυπήθηκε η ψυχή μου. Φαινόταν το παιδάκι, αλλά τότε ήταν τεσσάρων χρονών», τόνισε η γειτόνισσα.

Όπως εξήγησε, παρά την έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών, η παρέμβαση δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφήνοντας το παιδί εκτεθειμένο για μια ολόκληρη δεκαετία.

«Ήταν τεσσάρων χρονών. Κάπου εκεί την έκανα την καταγγελία. Δεν άργησα. Κάποιοι άνθρωποι ενδιαφερθήκανε, αλλά δεν κάνανε τίποτα δυστυχώς. Ένα παιδί στο έλεος του Θεού, στο έλεος του Θεού. Δεν μπορώ εγώ, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και έχω νευριάσει γιατί τα ζω όλα αυτά τα χρόνια», κατέληξε.

Σε αναμονή ασφαλούς στέγης

Ενώ η έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης της 14χρονης και τις ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη, το μέλλον της ανήλικης παραμένει μετέωρο. Η θετή μητέρα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αναλάβει ξανά τη φροντίδα της, αφήνοντας το έγκυο κορίτσι να περιμένει, έπειτα από τρεις μήνες παραμονής στο νοσοκομείο, την εξεύρεση μιας ασφαλούς δομής ή οικογένειας που θα του προσφέρει την προστασία που στερήθηκε.