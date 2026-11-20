Βαθύ αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση μιας 14χρονης κοπέλας, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και παραμένει επί σχεδόν τρεις μήνες στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πύργου κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η ιστορία του παιδιού ξεκίνησε με μια παράνομη αγοραπωλησία όταν εκείνη ήταν βρέφος μόλις λίγων ωρών. Μια γυναίκα φέρεται να την αγόρασε αμέσως μετά τη γέννησή της για να τη μεγαλώσει, όμως, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, όταν το κορίτσι έφτασε στην ηλικία των οκτώ ετών, «έπαψε να τη θέλει».

Το χρονικό της εγκατάλειψης και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η καταγγελία του κ. Γιαννάκου βασίζεται σε όσα φέρεται να παραδέχθηκε η ίδια η γυναίκα που μεγάλωσε το παιδί μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών. Η εξέλιξη αυτή γεννά αμείλικτα ερωτήματα για το ποιος ανέλαβε τη φροντίδα της ανήλικης τα επόμενα έξι χρόνια, ποιοι γνώριζαν τη δραματική της κατάσταση και γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη κρατική παρέμβαση ώστε να προστατευτεί το παιδί πριν βρεθεί εκτεθειμένο σε ακραίους κινδύνους.

Η μάχη με τις ουσίες και η άρνηση για τη διακοπή της κύησης

Σήμερα, στα 14 της χρόνια, η ανήλικη καλείται να διαχειριστεί πολλαπλά τραύματα, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα χρήσης ουσιών ενώ κυοφορεί.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια έχει εκφράσει ρητά την επιθυμία της να διακόψει την εγκυμοσύνη της, βρίσκεται αντιμέτωπη με την άρνηση της γυναίκας που την είχε πάρει ως βρέφος, η οποία εναντιώνεται στην απόφαση του κοριτσιού, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τη νομική και ιατρική διαχείριση της υπόθεσης.

Η ευθύνη των ενηλίκων και η εισαγγελική έρευνα

Την πολύμηνη παραμονή της εγκύου ανήλικης στο νοσοκομείο επιβεβαίωσε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Σπύρος Πολίτης. Όπως διευκρίνισε, το κορίτσι μεταφέρθηκε εκεί το περασμένο καλοκαίρι και η υπόθεσή της αποτελεί ήδη αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.

Ο κ. Πολίτης υπογράμμισε τη βαρύτητα της κατάστασης στην Παιδιατρική Κλινική, επισημαίνοντας με νόημα πως τα παιδιά καλούνται να σηκώσουν το βάρος των τεράστιων προβλημάτων που τους δημιουργούν οι ενήλικες.

Νοσοκομεία σε ρόλο προνοιακών δομών

Η υπόθεση της 14χρονης δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Πύργου φιλοξενούνται συνολικά έξι παιδιά με εισαγγελική εντολή. Για τη φύλαξή τους απασχολούνται σε 24ωρη βάση έξι αστυνομικοί, ένα ζήτημα που είχε αναδείξει πρόσφατα και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας, Γρηγόρης Κατσώλης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας ότι τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μετατραπεί στην πράξη σε υποκατάστατα των προνοιακών μονάδων που απουσιάζουν.

Πηγή: patrisnews