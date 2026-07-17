Στα χέρια των αστυνομικών αρχών του Πύργου βρίσκεται ένας 35χρονος άνδρας, μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του μια γυναίκα για επίμονη παρενόχληση και συστηματική παρακολούθηση (stalking).

Η σύλληψη του άνδρα πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ενώ σήμερα ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για απειλή λόγω επίμονης παρακολούθησης, καθώς και για συκοφαντική δυσφήμιση, πράξεις που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.

Το χρονικό των παρενοχλήσεων

Όπως κατήγγειλε το θύμα στις αρχές, η αφόρητη αυτή κατάσταση διαρκούσε για αρκετούς μήνες, με τα περιστατικά να λαμβάνουν χώρα τόσο εντός της εταιρείας στην οποία εργάζονταν μαζί όσο και εκτός του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Η ένταση της συμπεριφοράς του παρουσίαζε διακυμάνσεις, ωστόσο η καθημερινότητα της γυναίκας είχε μετατραπεί σε ένα διαρκή φόβο. Η ίδια, όντας παντρεμένη και μητέρα, ένιωθε άμεση απειλή για την προσωπική της ασφάλεια και την ηρεμία της οικογένειάς της, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να ζητήσει τη συνδρομή του νόμου.

Συκοφαντική δυσφήμιση και φθορά του αυτοκινήτου της

Η νομική δίωξη, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο stalking, καθώς η μήνυση περιλαμβάνει και το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, ο 35χρονος φέρεται να διέδιδε συστηματικά ψευδή γεγονότα με σκοπό να πλήξει ανεπανόρθωτα την υπόληψη και την αξιοπρέπειά της, ενημερώνοντας ψευδώς τόσο τον σύζυγό της όσο και τους υπόλοιπους συναδέλφους στον κοινό τους χώρο εργασίας.

Παράλληλα, στην ίδια καταγγελία η γυναίκα έκανε αναφορά και σε ένα περιστατικό φθοράς, υποστηρίζοντας ότι βρήκε το αυτοκίνητό της σπασμένο και «δείχνοντας» ως υπαίτιο τον 35χρονο συνάδελφό της, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, τον είδε να απομακρύνεται από το σημείο.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, το συγκεκριμένο συμβάν δεν έχει συμπεριληφθεί ως ποινικό αδίκημα στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου. Η συνέχεια της υπόθεσης θα γραφτεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες, με τον συλληφθέντα να οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Πηγή: patrisnews