Δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος δεκαεπτάχρονου μαθητή , ο οποίος συνελήφθη χθες (8/1) το πρωί , για παράβαση του νόμου για τα όπλα. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για την παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, έπειτα από καταγγελία εκπαιδευτικού, διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής του Λυκείου σε περιοχή του Πύργου, είχε στην κατοχή του, ένα μαχαίρι – πεταλούδα, συνολικού μήκους 21 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του μαθητή και της μητέρας του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.