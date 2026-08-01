Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού

Η υπεράνθρωπη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την τεράστια και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι άνιση. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την επιχείρηση της κατάσβεσης.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από την φωτιά που κατευθύνεται στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής:

Καίγεται και η Φωκίδα

Νέο μέτωπο ξεκίνησε στη Φωκίδα, όπου και εκεί η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη. Εκδόθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Βίντεο από την πυρκαγιά στη Φωκίδα:

«Τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του.

Δείτε εδώ όλες τις ενημερώσεις των προηγούμενων ορών για όλα τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.