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Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού
Η υπεράνθρωπη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την τεράστια και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι άνιση. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την επιχείρηση της κατάσβεσης.
Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.
Βίντεο της «Ζούγκλας» από την φωτιά που κατευθύνεται στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής:
Καίγεται και η Φωκίδα
Νέο μέτωπο ξεκίνησε στη Φωκίδα, όπου και εκεί η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη. Εκδόθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
Βίντεο από την πυρκαγιά στη Φωκίδα:
«Τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του»
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του.
Δείτε εδώ όλες τις ενημερώσεις των προηγούμενων ορών για όλα τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.
Οδηγίες της Πυροσβεστικής
1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας .
Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
* Περιφέρεια Αττικής
* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.
Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.
«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας»
«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας», όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες». Όπως είπε, «δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές», προσθέτοντας ότι οι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς».
Εικόνες από τον καπνό που πνίγει το Πόρτο Γερμενό
Η εικόνα από την περιοχή Σκάλωμα στη Φωκίδα
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.
Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
Ήχησε το 112 για εκκένωση στη Φωκίδα
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κλήμα, #Πηγή, #Κούκουρα & #Νέα_Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Πευκάκι & #Ευπάλειο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026