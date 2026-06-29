Σε σαφώς βελτιωμένη εικόνα βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαρακοπιό του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το πύρινο μέτωπο παρουσιάζει πλέον ύφεση, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των αρχών, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα ανακούφισης στους κατοίκους και τους παραθεριστές της ευρύτερης περιοχής.

Η μάχη με το χρόνο και τα στοιχεία της φύσης ήταν σκληρή, όμως τα χειρότερα φαίνεται πως αποφεύχθηκαν. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, καθώς το ξηρό έδαφος και οι τοπικές συνθήκες απαιτούν τη συνεχή παρουσία των αρχών στο πεδίο.

Παραμένουν σε επιφυλακή οι επίγειες δυνάμεις

Αν και το ενεργό μέτωπο έχει περιοριστεί σημαντικά, η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επικεντρώνονται σε διάσπαρτες μικροεστίες και εργάζονται εντατικά για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες προχωρούν σε διαβροχή της καμένης έκτασης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως απειλή για τις γύρω περιοχές.

Η προσοχή των αρχών είναι στραμμένη στον εντοπισμό και την άμεση εξουδετέρωση τυχόν αναζωπυρώσεων, οι οποίες αποτελούν τον μεγαλύτερο «εχθρό» σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζει να συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρες, διατηρώντας τις γραμμές άμυνας γύρω από την αγροτοδασική έκταση.

Το σχέδιο για τις επόμενες ώρες

Με την πτώση του σκοταδιού, τα εναέρια μέσα που πραγματοποίησαν τις καίριες ρίψεις νερού αποσύρθηκαν, αφήνοντας το βάρος της επιχείρησης αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι 40 πυροσβέστες με το πεζοπόρο τμήμα και τα 12 οχήματα θα παραμείνουν στο Χαρακοπιό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες και ελέγχους.

Οι αρχές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φωτιά θα τεθεί σύντομα υπό πλήρη έλεγχο.

Με πληροφορίες από το messinialive.gr