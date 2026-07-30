Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου , που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης 29/07 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση και έκαιγε όλη την νύχτα απειλώντας σπίτια και περιουσίες, ενώ στο μέτωπο έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια κατάσβεσης δύο πυροσβέστες .

Το πρώτο φως της ημέρας βρήκε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Το συνολικό μήκος του μετώπου εκτιμήθηκε από 15 έως σχεδόν 20 χιλιόμετρα, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό σε όλο σχεδόν το νησί.

Δεκάδες οικισμοί και χωριά εκκενώθηκαν ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή του λιμενικού για να απεγκλωβιστούν από θαλάσσης άνθρωποι, που παγιδεύτηκαν στο πύρινο μέτωπο. Πρόκειται για 31 άτομα, που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την παραλία του Αγίου Παύλου και μεταφέρθηκαν στις Μοίρες, όπου φιλοξενούνται μαζί με εκατοντάδες ακόμη κατοίκους και τουρίστες που εγκατέλειψαν τις εστίες και τα καταλύματά τους λόγω της επέλασης της φωτιάς.

Τουρίστες και κάτοικοι από τη Αγία Γαλήνη και τους γύρω οικισμούς που εκκενώθηκαν χρειάστηκε να μεταφερθούν προσωρινά στο Κλειστό Στάδιο των Μοιρών, όπου φιλοξενήθηκαν την νύχτα ενώ μία μεγάλη επιχείρηση αλληλεγγύης στήθηκε από τους περιοίκους για να τους δοθούν τα απαραίτητα εφόδια.

Το πρωί της Πέμπτης 30/07 η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Γαλήνης παραμένει κρίσιμη στα πύρινα μέτωπα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη ώστε να αποτρέψουν την εξάπλωση του μετώπου προς τη Μεσαρά, ένα ενδεχόμενο που προκαλεί έντονη ανησυχία στους επιχειρησιακούς παράγοντες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ανατολή του ηλίου, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσεως έως 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δεν έχουν καταφέρει προς το παρόν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού. Ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Επίσης για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου δύο σοροί πυροσβεστών, ενώ δεν έχει υπάρξει αναφορά άλλου συμβάντος ή περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ. Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Πρωτοφανής η μανία των ανέμων στο πύρινο τόξο

Οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί στην περιοχή ενώ τα εναέρια μέσα δεν κατάφεραν ακόμη να ξεκινήσουν ρίψεις λόγω των θυελλωδών ανέμων και της ατμόσφαιρας που έχει γεμίσει καπνό. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που μεταδίδει η ΕΡΤ από το σημείο:

Αυτή την ώρα στα μέτωπα δρουν, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο, 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου ενώ τεράστια είναι η κινητοποίηση που έγινε στην περιοχή για να απομακρυνθούν όσοι κινδύνευαν με ασφάλεια και να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Εκκενώσεις σε οικισμούς και χωριά

Την νύχτα μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, φτάνουν σήμερα ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τεράστιες καταστροφές

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν άλλα σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από ισχυρούς ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Θρήνος για τους νεκρούς πυροσβέστες

Σε πένθος έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών στη μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Πρόκειται για τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη. Οι δύο άνδρες υπηρετούσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής και έχασαν τη ζωή τους ενώ συμμετείχαν στη μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην περιοχή των Σαχτουρίων, ενώ επέβαιναν σε υπηρεσιακό όχημα. Οι πυκνοί καπνοί και η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, υπό την πίεση των θυελλωδών ανέμων, φέρεται να μην τους άφησαν περιθώρια διαφυγής.

To αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο οι πυροσβέστες:

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σητεία

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.