Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό γύρω στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα τις επίγειες δυνάμεις της περιοχής.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ πολύτιμη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.