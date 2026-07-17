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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής (17/7).

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Στο σημείο βρέθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.