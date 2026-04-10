Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) σε υπαίθριο αμαξοστάσιο στον Πειραιά, έπειτα από την άμεση επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο με 16 πυροσβέστες και επτά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε σκουπίδια και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα απορριμματοφόρα που βρίσκονταν σταθμευμένα, προκαλώντας υλικές ζημιές σε τουλάχιστον τρία οχήματα.